Auf Streife
Folge 167: Mein Vater schlägt mich
45 Min.Ab 12
Streitigkeiten zwischen einem Mann und einem Jungen lösen den Notruf aus. Als die Beamten eintreffen, finden sie den 13-Jährigen blutend in einem verschlossenen Auto vor. - Nach der Geburtstagsparty einer Siebenjährigen hat sich jemand an dem Kinderplanschbecken und an den Geschenken mit einem Messer zu schaffen gemacht. - Wohnungseinbruch in einer Mädels-WG: Fehlende Einbruchspuren und die Tatsache, dass nur ein Zimmer verwüstet wurde, werfen Fragen auf.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1