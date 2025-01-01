Auf Streife
Folge 175: S-Bahn-Surfen
45 Min.Ab 12
Eine Passantin beobachtet, wie drei Jugendliche auf S-Bahn-Gleisen herumlaufen. - Aus dem Nachbarshaus tönen laute Schreie. Ein besorgter Anwohner vermutet ein Fall von häuslicher Gewalt und alarmiert die Polizei. - Eine Zehnjährige wird mit einer Fernbedienung am Kopf getroffen. Angeblich hat eine 64-Jährige absichtlich zum Wurf ausgeholt. - Eine Mutter stellt ihren Kinderwagen vor einer Bäckerei ab, um ihren Einkauf zu erledigen. Als sie zurückkehrt, ist das Baby verschwunden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1