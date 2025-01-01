Auf Streife
Folge 36: Blow-Job für Real-Job
44 Min.Ab 12
Eine Ex-Drogenabhängige wird auf der Jobsuche von ihrem Arbeitsvermittler zu sexuellen Handlungen genötigt. - Ein Ehepaar wurde von einem betrügerischen Brüderpaar über den Tisch gezogen und muss deswegen Insolvenz anmelden. - Eine Dame verursacht betrunken einen Unfall mit einem Wildschwein. Als die Polizisten eintreffen, redet die Dame auf das tote Tier ein. - Und: Ein Vater rastet aus und frisiert im wahrsten Sinne des Wortes die Computerspiele seines Sohnes ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1