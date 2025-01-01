Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Sie wollten ans Meer

SAT.1Staffel 4Folge 39
Sie wollten ans Meer

Auf Streife

Folge 39: Sie wollten ans Meer

44 Min.Ab 12

Eine Mutter verdächtigt ihren Mann der Kindesentführung: Ihre krebskranke Tochter ist aus dem Krankenhaus verschwunden. - Eine Sexshop-Besitzerin ruft die Polizei, da ein Kunde sie in ihrem Laden sexuell genötigt hat. Als die Beamten eintreffen, erwartet sie ein seltsames Bild. - Ein junger Mann wird von einer Oma mit einem Blumenkohl zur Rechenschaft geprügelt. - Und: Eine Frau verübt einen Säureanschlag auf zwei weitere Damen. Können die Polizisten noch Schlimmeres verhindern?

SAT.1
