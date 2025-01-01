Auf Streife
Folge 39: Sie wollten ans Meer
44 Min.Ab 12
Eine Mutter verdächtigt ihren Mann der Kindesentführung: Ihre krebskranke Tochter ist aus dem Krankenhaus verschwunden. - Eine Sexshop-Besitzerin ruft die Polizei, da ein Kunde sie in ihrem Laden sexuell genötigt hat. Als die Beamten eintreffen, erwartet sie ein seltsames Bild. - Ein junger Mann wird von einer Oma mit einem Blumenkohl zur Rechenschaft geprügelt. - Und: Eine Frau verübt einen Säureanschlag auf zwei weitere Damen. Können die Polizisten noch Schlimmeres verhindern?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1