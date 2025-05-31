Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Fesselndes Schicksal

SAT.1Staffel 4Folge 44vom 31.05.2025
Fesselndes Schicksal

Fesselndes SchicksalJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 44: Fesselndes Schicksal

45 Min.Folge vom 31.05.2025Ab 12

Eine aufgebrachte Mutter ruft die Polizeibeamten in den Kinderhort, weil dort angeblich ihr Kind gefangen gehalten wird. Doch es kommt noch fesselnder. - Eine Taxifahrerin alarmiert die Polizei, weil sie von einem Radfahrer beklaut wurde. Können die Beamten den Dieb fassen? - Eine Kassiererin im Kino ruft panisch die Polizei, weil in einem der Kinosäle randaliert wird. Die Tatverdächtigten sind zudem noch seltsam kostümiert.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen