SAT.1Staffel 4Folge 62vom 31.01.2021
45 Min.Folge vom 31.01.2021Ab 12

Die Beamten platzen mitten in den Dreh eines Sex-Tapes. Die Hauptdarstellerin scheint allerdings sehr jung zu sein - und ziemlich ahnungslos, was die weitere Verwendung des Videos betrifft. - Ein Kellner wird zum Kühlschrank-Inventar. Sein Chef wird beschuldigt, den Mann bewusst in die Kälte-Hölle eingesperrt zu haben. - Hundehasser vs. Hundehalter: Eine Anti-Hunde-Demonstration artet aus, weil ein angetrunkener Hundehalter den Spazierstock gegen einen der Demonstranten erhebt.

