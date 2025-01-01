Auf Streife
Folge 64: Zugfahrt ohne Halt
44 Min.Ab 12
In einem Restaurant rastet ein Mann aus. Wie in Trance wirft er das Inventar durch die Gegend und verletzt dabei seine Frau und die Besitzerin. - Eine Achtjährige verschanzt sich auf einer Toilette. Die Polizisten können sie aus ihrem Versteck locken. Als sie das Mädchen sehen, entdecken sie die Brandwunden an seinen Armen. - Ein Beichtstuhl wird zur öffentlichen Toilette. Der Pfarrer beschuldigt einen Obdachlosen, dem er den Zutritt der Kirche bereits mehrfach verwehrt hat.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1