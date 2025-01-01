Auf Streife
Folge 82: Dummes Tauschgeschäft
45 Min.Ab 12
Einbruch in der Wohnung eines 23-jährigen Models: Bett zerrupft, Unterwäsche durchwühlt und Parfum geklaut - aber dafür hat die Geschädigte nun ein neues Handy. Voll funktionsfähig, denn es klingelt just im Moment, als die Polizei vor der Tür steht... Drei nackte Fußballer stürmen in eine Kneipe, tanzen wild auf der Theke und zertrümmern dabei den Pokal aus Glas. Doch leider war es nicht ihre eigene Mannschaftstrophäe.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1