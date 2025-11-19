Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 15vom 19.11.2025
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Viele Gebiete in Victoria stehen unter Wasser. Die Poseidon Crew ist somit gezwungen, zu ihrem alten Pachtgrund zurückzukehren. Jacqui und Andrew verlieren sich während ihrer nächtlichen Goldsuche aus den Augen.

Kabel Eins Doku
