Bauer sucht Frau - Staffel 16 Folge 1 - Die neuen Bauern Teil 1
Bauer sucht Frau
Folge 1: Bauer sucht Frau - Staffel 16 Folge 1 - Die neuen Bauern Teil 1
Arabella Kiesbauer nimmt wieder jede Hürde auf sich und überquert Stock und Stein, um wieder Amor zu spielen. Nach der erfolgreichen Jubiläumsstaffel 15 geht "Bauer sucht Frau" in die 16. Runde. Auch in dieser Staffel des ATV-Erfolgsformats sind verschiedenste Charaktere mit dabei und suchen mit Hilfe von Arabella nach dem Partner fürs Leben. Vom Südburgenland bis nach Tirol - Arabella besucht die Bäuerinnen und Bauern an den prächtigsten Höfen, weiten Grünflächen und den vielleicht schönsten Fleckchen Österreichs. Vertreten sind dabei das Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, die Steiermark, Salzburg und Tirol. Mit dabei ist das kernige Kraftpaket Claus (32), der nun nach der Frau fürs Leben sucht. Und auch bei der Familiengründung hat er Großes vor: "Ich will elf Kinder, weil ich mit 40 eine Fußballmannschaft gründen will." Dem Kinderwunsch ist auch der innovative Gemüsebauer Hans-Georg (26) nicht abgeneigt. Bei ihm reichen jedoch zwei oder drei. Der 33-jährige Salzburger Sonnenschein Annika macht den Anfang der beiden Bäuerinnen der 16. Staffel. Die Power-Frau weiß genau, was sie will. Ihr Zukünftiger sollte "nicht nur ein richtiger Kerl sein, sondern auch etwas im Köpfchen haben." Martin Anton entführt in das schöne Südburgenland. Das Einzige was dem tüchtigen 22-Jährigen noch fehlt, ist die richtige Frau an seiner Seite. Und auch der liebenswerte Musikant Martin (45) sehnt sich danach mit der Richtigen auf Wolke Sieben zu schweben.
Weitere Folgen in Staffel 16
