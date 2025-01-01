Staffel 16 Folge 18: Die Eventfolgen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 18: Staffel 16 Folge 18: Die Eventfolgen - Bauer sucht Frau
Es ist wieder so weit: Im Gasteiner Tal kommen alle Bauern; Bäuerinnen, Bewerber und Bewerberinnen zusammen, um mit etwas Abstand zu den aufregenden Hofwochen ein nicht weniger aufregendes Wiedersehen zu feiern. Waldviertler Peter Elia bringt dafür sogar extra seinen mobilen Waffelbäckerwagen mit, und den einen oder anderen Segen hat der Exot natürlich auch in seinem Gepäck. Eine Frau an seiner Seite bringt er leider nicht mit, genauso wie der liebenswerte Musikant Martin, der allerdings schon sehnsüchtig von seiner Hofwochenfavoritin Annemarie erwartet wird. Überraschend reist auch Mostviertler Thomas allein an. Wie es mit seiner Traumfrau Silke wohl weitergegangen ist? Während die Bauern nach und nach an Peter Elias Waffelmobil vor dem Bauernhotel eintreffen, trudeln die Hofdamen und -herren in einem eigens für sie reservierten Hotel im Ort ein. Unter ihnen auch die Hofdamen von Peter Elia, von denen vor allem Franziska das abrupte und keinesfalls freundschaftliche Auseinandergehen mit dem Bauern bis heute unangenehm in Erinnerung hat. Auch Hans-Georg und Martin Anton haben derweil den Weg zum Hotel gefunden und stellen schnell fest, dass beide keine Dame an ihrer Seite mehr haben. Bei Martin Anton und seiner Nicole hat es am Vorabend noch einen kräftigen Streit gegeben, so dass der Südburgenländer sie nicht mit in den Pongau genommen hat. Ob Nicole trotzdem noch auf dem Event erscheint? Hans Georg gibt derweil zu, dass es mit seiner Rebecca gar nicht funktioniert und er sich demnach während der Hofwoche falsch entschieden hat. Ob er den Fehler vielleicht gut machen und doch noch Annikas Herz für sich gewinnen kann? Währenddessen baut Claus im Inneren der Partylocation sein DJ-Set auf. Er ist ein wenig nervös, immerhin sieht er seine sieben Damen wieder. Diese haben unterdessen das Hotel wohlbehalten erreicht, und Claus Sorgen scheinen begründet zu sein. Denn bei einigen seiner Damen ist der Groll auf das Kraftpaket groß. Es kursiert sogar das Gerücht, dass mit einer Hofdame sehr viel mehr gelaufen ist, als der Bauer bisher zugegeben hat. Auch unser lustiger Biobauer Michael hat es ans Ziel geschafft, und das glücklicher Weise in Begleitung seiner großen Hofwochenliebe Simone. Er und die 18-Jährige sind noch immer ein glückliches Paar und treffen auf dem Weg ins Hotel Arnold mit seiner Monika. Auch die beiden sind immer noch verliebt ineinander, so dass Arabella in der Bauerngruppe schon zwei glückliche Pärchen begrüßen kann. Und ein drittes kommt überraschend hinzu. Denn auch der verträumte Südsteirer Markus trifft ein und hält eine unbekannte fesche Dame an der Hand. Ob das seine neue Freundin ist? Und wie wird seine Hofwochenfavoritin Elisabeth auf die Neuigkeiten reagieren? All das und noch viel mehr in der ersten Eventfolge dieser Staffel "Bauer sucht Frau".
