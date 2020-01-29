Staffel 16 Folge 22: Die Eventfolgen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 22: Staffel 16 Folge 22: Die Eventfolgen - Bauer sucht Frau
Im Gasteiner Tal wird das große Staffelfinale gefeiert, und dabei heizt Kernölbauer Claus als erfahrener Party-DJ der Menge ordentlich ein. Ähnlich hitzig geht es dann auch in seiner großen Aussprache zu, denn Claus muss sich von seinen sechs angereisten Hofdamen so einiges an Vorwürfen anhören. Auch Waldbursche Manuel und Mostviertler Thomas flirten heftig mit Damen, die eigentlich Hofdamen des jeweils anderen gewesen sind. Und wie schnell es in der Liebe gehen kann, zeigt sich bei Claus` Bewerberin Manon. Sie hat sich in kürzester Zeit in einen der anwesenden Singleherren verliebt. Wer das ist, und ob auch er an die Liebe auf den ersten Blick glaubt? Mehr Farbe bekennen, als ihm lieb ist, muss anschließend der liebenswerte Musikant Martin. Wie ist es mit ihm und Hofwochenfavoritin Annemarie weitergegangen? Warum macht sich Bewerberin Karin plötzlich so große Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft mit Martin? Und wieso ist ausgerechnet Tanja so schlecht auf den 46-Jährigen zu sprechen und konfrontiert ihn mit so vielen harten Vorwürfen? Für Biobauer Michael steht der Abschluss des Wochenendes hoffentlich unter einem sehr viel besseren Stern. Den ganzen Tag lang ist der lustige 28-Jährige nun schon mit den geheimnisvollen Vorbereitungen für eine große Überraschung beschäftigt gewesen. Was er für seine Simone wohl geplant hat? Und warum ist ausgerechnet diese im entscheidenden Moment plötzlich verschwunden?
