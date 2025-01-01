Staffel 16 Folge 08: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 8: Staffel 16 Folge 08: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
Auf der Hofwoche von Hans-Georg weiß man nie so genau, wie es gerade um die Gefühle aller Beteiligten steht. Mal will der Gemüsebauer die eine, mal die andere und mal wollen beide Damen nicht mal mehr Hans-Georg und dann plötzlich doch wieder. An Tag 4 dieser Hofwoche scheinen sich die Emotionen beruhigt zu haben. Hans Georg macht mit Annika und Rebecca einen romantischen Ausflug und sie dürfen sogar den wichtigsten Menschen im Leben des 26-Jährigen kennenlernen – seine Oma. Doch dann endet der Abend mal wieder ganz anders als erwartet. Der fröhliche Feuerwehrmann Rupert hingegen, hat seine Vierte, aber auch einzige Hofdame Gabi bereits begrüßt. Um gleich einmal miteinander warm zu werden, lassen die beiden ihren ersten Abend im Pool ausklingen. Rupert tut sich noch etwas schwer, sich auf die offenherzige Gabi einzulassen. Ist Gabi die Richtige für ihn? Ebenso schwer zu knacken, scheint Claus zu sein! Obwohl er um keinen Spruch verlegen ist, kommen seine verbliebenen vier Damen nicht wirklich an ihn ran. Erste Zweifel machen sich bei Lisa, Manon, Steffi und Xenia breit, welche Absichten Claus wirklich hat. Denn wirklich viel Mühe gibt er sich in den Augen der Frauen bisher nicht, sie besser kennenlernen zu wollen. Doch dann zieht das resche Kraftpaket einen Trumpf aus dem Ärmel. Und zwar einen mit über 400PS. Bei wem die Liebe auf jeden Fall schon mitten ins Herz getroffen hat, ist bei dem fleißigen Großbauern Martin-Anton. Er startet sein Hoffest zwar noch mit beiden Damen, aber Sabine weiß bereits, dass das große Herz von Martin-Anton nur für Nicole schlägt. Aber wie geht es Sabine damit als Verliererin neben dem frisch verliebten Pärchen unter die Gäste zu treten? Die resche Eveline ist plötzlich gar nicht mehr so resch, wie man vermuten mag. Sie steht vor ihrer ersten großen Entscheidung und die beschäftigt die Vollblutbäuerin ganz schön. Und auch die Männer sind am Zittern, denn nach Hause fahren möchte keiner freiwillig. Jeder der drei Hofherren fühlt sich auf seine Art und Weise in Sicherheit gewogen. Doch leider muss einer von ihnen enttäuscht werden, die anderen beiden Männer sind erleichtert, denn jetzt dürfen sie endlich ins Bauernhaus einziehen. Wird Eveline weiterhin hinter ihrer ersten Entscheidung stehen? Das findet die 34–Jährige am nächsten Tag heraus, wenn die Männer sich bei der Heuarbeit beweisen dürfen! Waldviertler Peter Elia hat inzwischen seine vierte Hofdame willkommen geheißen. Da die 32-jährige Franziska die einzige Anwärterin ist, wirft sich Peter Elia besonders ins Zeug, um die extrovertierte Münchnerin zu verzaubern. Ob aber Franziska, das exotische Leben auf Peter Elias Hof, wirklich zusagt? Schon nach kurzer Zeit, weiß sie ganz genau, was sich im Haus verändern müsste, damit sie sich wohlfühlen kann. Eine weitere Chance ergreift Peter Elia beim gemeinsamen Morgensport. Schwingen hier ihre Körper endlich im Einklang?
