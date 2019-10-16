Staffel 16 Folge 09: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 9: Staffel 16 Folge 09: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
Der Tag startet für Eveline schon früh. Sie bereitet ihre Stute für eine kleine Reitstunde mit ihren zwei Herren vor. Diese sind gleich begeistert, denn beide sind angeblich schon einmal geritten. Die resche Vollblutbäuerin ist gespannt, wie sie sich auf dem Pferd anstellen. Sitzen sie elegant im Sattel oder ähneln sie eher einem nassen Sack? Nach der Anstrengung geht es weiter auf eine Almhütte. Die zwei Bewerber dürfen sich freuen, denn nachdem sie nun schon im Haus der Bäuerin übernachten durften, kommen sie ihr nun noch ein Stück näher, denn auf der Hütte gibt es nur ein großes Schlafzimmer. Bei Biobauer Michael wird es ernst. Er holt seine erste Hofdame von der Bushaltestelle ab. Michi ist ganz aufgeregt, denn Simone ist ihm schon bei den Briefen ins Auge gestochen. Von Anfang an raubt sie ihm die Worte. Auch Hund Bello hat sie am Hof schnell ins Herz geschlossen. Es bleibt allerdings wenig Zeit zu zweit, denn schon rauscht Geburtstagskind und Hofdame Nr. 2 Sonja mit dem Auto an. Ihre Nervosität und Freude darüber, Michael kennen zu lernen, kann sie nicht verstecken. Rupert entführt seine Hofdame Gabriele mit dem Traktor. Für diese ist die Fahrt nicht etwa angsteinflößend, sie genießt es mit ihrem Rupert Zeit zu verbringen. Als sie am Ziel ankommen, traut Gabriele ihren Augen kaum. Die mittlerweile 100-jähre Almhütte ist ein Traum für sie, genauso wie die Aussicht. Um seine Hofdame auch seinen Freunden vorzustellen, hat Rupert für den Abend ein Fest auf der Alm organisiert. Musiker verleiten alle zum Tanz und auch die Action kommt mit der Schnalzergruppe nicht zu kurz. Zwischen den Beiden harmoniert es sehr, aber reicht es auch für mehr? Bei Hans-Georg ist die Nacht vorbei und in dieser hat sich wohl einiges getan. Beim Frühstück wirken er und seine Hofdame Rebecca ziemlich vertraut. Beide wollen aber nicht so recht übereinkommen mit ihren Aussagen über die Nacht. Was wird Hofdame Annika wohl dazu sagen? Diese hat die Nacht außerhalb des Hofs in einem Hotel verbracht, um sich über ihre Gefühle klar zu werden. Nachdem nun alle Hofdamen bis auf Nicole den Hof verlassen haben, soll diese sich im Saftkeller beweisen. Die Tanks müssen gereinigt werden und nach einer kurzen Einweisung und Vorführung von Martin Anton muss sie auch schon selbst ran. Das Loch zum Ein- und Ausstieg sieht allerdings ziemlich klein aus. Ob sie da beide einzeln durchpassen? Am Südsteirischen Kernölhof hat sich die Damenwahl mittlerweile auf zwei reduziert. Xenia und Steffi warten gespannt, was Claus sich für den Abend noch überlegt hat. Dieser lädt seine Damen ins Wohnzimmer ein, um bei Bier und Pizza den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Ob seine vielen unter die Gürtellinie gehenden Sprüche die Damen wohl beeindrucken oder eher nerven werden? Peter Elia kommt dem großen Wunsch seiner Favoritin nach und entführt Franziska auf einen Reiterhof. Diese ist begeisterte Reiterin, und auch Peter Elia gibt zu, selbst irgendwann Pferde auf seiner Lichtoase haben zu wollen. Auf dem Weg zu den Pferden blockt die Bayerin einige Annäherungsversuche vom exotischen Waldviertler ab. Er will sie unbedingt bei der Hand zu den eleganten Vierbeinern führen. So schnell lässt sich Franziska aber nicht um den Finger wickeln. Auch sie will erobert werden. In der Reithalle geht es dann jedoch mehr verbal als physisch rund. Die Briefe der Bewerberinnen haben nun auch den charmanten Tüftler Franz erreicht. Er hat jetzt also auch die schwierige Aufgabe sich seine drei Damen auszusuchen. Um die finale Entscheidung zu treffen hat er sich Hilfe von seinem Freund Bernhard dazu geholt. Schließlich will Franz bei seiner Auswahl nichts dem Zufall überlassen. Zu wichtig ist dem 45-Jährigen, noch Vater zu werden und eine glückliche Familie gründen zu können.
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