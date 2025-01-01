Staffel 16 Folge 20: Die Eventfolgen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 20: Staffel 16 Folge 20: Die Eventfolgen - Bauer sucht Frau
Bei Claus hämmert der Kopf, doch mit einer kurzen Dusche, sollte es ihm gleich besser gehen. Aber ganz allein scheint das Kraftpaket die Nacht nicht verbracht zu haben. Aber wer wird die Dame wohl gewesen sein? Biobauer Michael und Simone haben die Nacht in der personalisierten Bettwäsche romantisch miteinander verbracht. Dass ihnen noch die Aussprache mit den anderen beiden Hofdamen, Sonja und Jessica bevorsteht, macht ihnen keine Bedenken. Schließlich haben sie die Hofwoche in guter Erinnerung und der 28-Jährige hatte sich um all seine Damen gut gekümmert. Arnold und Monika sitzen bereits beim Frühstück und werten den Vortag aus. Beide strahlen übers ganze Gesicht, denn Arnolds Liebeserklärung an Monika auf ungarisch lässt beide noch im 7. Himmel schweben. Peter Elia startet den Tag mit Wasser Qi Gong. Sechs Damen trauen sich, den Spaß mitzumachen und haben bei dem exotischen Waldviertler auch einiges zu schauen. Der Südsteirer Markus ist sichtlich nervös wegen der Aussprache mit seinen beiden Hofdamen Elisabeth und Sandra. Seine neue Freundin Natascha ist ihm emotional aber eine große Unterstützung. Weitere Gäste erreichen Bad Hofgastein. Nicole und Martin-Antons Vater Karl wollen noch einmal das Gespräch mit dem tüchtigen Großbauern suchen. Doch der 21-Jährige verlässt heimlich durch die Hintertüre wutentbrannt das Hotel. Derweil sitzt Arabella mit Markus, Elisabeth und Sandra im IG. Nach einem Rückblick machen die Hofdamen ihrem Ärger Platz und Markus versucht sich zu erklären. Denn die Damen werfen ihm vor, nie Interesse an einer Hofdame gehabt zu haben. Aber der 39-Jährige strahlt trotzdem über beide Ohren, denn nach der Hofwoche hat er seine große Liebe Natascha kennengelernt. Als Arabella sie dann noch dazu holt, scheinen Elisabeth und Sandra ein Problem damit zu haben. Denn auch die Kommunikation mit Natascha gestaltet sich schwierig. Bauer Martin trifft sich abseits mit Karin. Bei der Hofwoche haben sie wenig miteinander gesprochen, weshalb die Oberösterreicherin dies jetzt nachholen möchte. Mit einem kleinen Geschenk versucht sie Martin näher zu kommen. Denn sie hat noch immer Hoffnung, dass etwas aus ihr und Martin werden könnte. Wie kommt das Gespräch bei Martin an? Hans-Georg, Manuel und Rupert sitzen zusammen und sprechen über den Vortag, bevor Claus mit seinem Kernöl dazustößt. Genügend hübsche Damen für Zweisamkeit sind ja vor Ort. Allerdings hat Hans-Georg am Vorabend Claus bereits mit einer Dame gesehen. Wer sie war, will Claus aber vergessen haben. Der innovative Gemüsebauer hingegen hat immer noch Hofdame Annika im Blick. Auch Manuel hat Interesse an einer ganz bestimmten Dame. Und auch Rupert hat einige Damen im Auge, bei denen er sein Glück versuchen möchte. Die nächste große Aktion steht an. Arabella sucht den stärksten Bauern. In der ersten Runde muss jeder Bauer sich eine Dame suchen, um mit ihr ein Huckepack Rennen zu bestreiten. Die drei besten dürfen sich in der zweiten Runde beim Milchkannen halten testen. In der dritten und alles entscheidenden Runde treten Claus und Thomas gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es eine Paarmassage. Noch bevor alle wieder zur Party zurück gehen, hat Nicoles Freund Markus noch eine Überraschung parat...
