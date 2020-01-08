Staffel 16 Folge 19: Die Eventfolgen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 19: Staffel 16 Folge 19: Die Eventfolgen - Bauer sucht Frau
Sonnenschein Annika startet ins "Bauer sucht Frau"-Speeddating. Für sie hat sich Arabella etwas ganz Besonderes einfallen lassen, denn auch Annikas "schicke Burschen" Raphael, Jürgen, Andi und Andre haben ihren Weg zum großen Abschlussevent gefunden. Für die Salzburgerin steht nun ihre "Minihofwoche mit einer kleinen Aufgabe" an. Der Konkurrenzkampf ist eröffnet. Bei der Aussprache lassen vor allem Franziska und Peter Elia Dampf ab, haben wohl beide mit den vergangenen Erlebnissen noch nicht Frieden geschlossen. Franzi konfrontiert ihn mit seinem "respektlosen" Umgang. Und als die Fronten aneinander geraten, kehrt laut Peter Elia Franzis "männliche Seite" wieder. Ob Arabella Kiesbauer den Streit schlichten kann? Der schüchterne Martin ist kaum wieder zu erkennen. Der liebenswerte Musikant scheint das Interesse der Damenwelt immer mehr zu wecken. So finden auch Ruperts Hofdamen Prada und Gabi Gefallen an ihm. Was Hofdame Annemarie davon hält? Seine persönliche Helene Fischer hat Feuerwehrmann Rupert gefunden. Und auch Peter Elias Hofdame Franziska zeigt auf gewisse Weise Gefallen: "Wäre er zehn Jahre jünger, wäre er mein absoluter Traummann." Beim gemeinsamen Karaoke-Singen geht Rupert bei Peter Elias Hofdame auf Tuchfühlung. Was seine Hofdamen Gabi und Prada dazu sagen? Immerhin steht bei ihm auch noch die Aussprache an. "Für mich ist das abgeschlossen", meint Silke vor der letzten Aussprache mit Thomas. Dass Liebesende der beiden ist vor allem für Konkurrentin Christina überraschend. Wie das Wiedersehen ablaufen wird? Thomas hat für sich jedenfalls "die richtige Entscheidung getroffen." Arnold schwebt weiterhin auf Wolke Sieben und hat für seine Monika eine liebevolle Überraschung geplant. Doch dafür benötigt er die Hilfe von Gabriella. Was Gabriella mit Monika gemein hat? Beide sprechen ungarisch und Arnold will seiner Auserwählten eine ganz besondere Liebeserklärung machen.
Weitere Folgen in Staffel 16
