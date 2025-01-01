Staffel 16 Folge 16: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Manuel und Birgit sitzen kuschelnd auf der Wiese und unterhalten sich über das gestrige Hoffest, auf dem sie sich nähergekommen sind. Darüber, was in der Nacht passiert ist, schweigen sie lieber, aber sie geben zu, dass sie nicht allein geschlafen haben. Weil sich bei Manuel seit dem gestrigen Abend Gefühle für Birgit entwickelt haben, beschließt er, sich heute von Melanie zu verabschieden. Birgit freut sich, dass sie noch bleiben darf und Zeit mit Manuel allein verbringen kann. Die Zweisamkeit stimmen sie mit einem Kuss ein. Thomas und Silke sind auf dem Weg zu einem Restaurant, wo sie heute ihr erstes richtiges Date haben werden. Silke ist sichtlich aufgeregt. Beim gemeinsamen Candle-Light-Dinner ist die Anspannung der ersten Tage wie verflogen. Thomas zaubert Silke mit seinen Komplimenten ein Lächeln ins Gesicht. Er vergesse alles andere, wenn er in ihre Augen schaue. Am Abend spielen Arnold, Monika und Gabriella Wahrheit oder Pflicht. Als Erste möchte Gabriella wissen, wie Arnolds erster Eindruck von ihr war. Dass sie einen Wow-Effekt bei ihm hinterlassen habe, scheint ihre Konkurrentin Monika nicht gerne zu hören. Dann möchte Gabriella von Monika wissen, ob sie sich etwas Ernstes mit Arnold vorstellen kann. Monika erwidert, dass sie den Obersteirer gerne weiter kennenlernen würde. Arnold, der "Pflicht" gewählt hat, muss nun seine Fitness unter Beweis stellen und den Damen Liegestütze vorführen – natürlich oberkörperfrei. Monika ist beeindruckt von dem Anblick. Franz weckt Jenny, die über starke Schmerzen klagt. Sie bereut, beim gestrigen Hoffest jeden Spaß mitgemacht zu haben. Sie macht sich ernsthafte Sorgen um ihre Gesundheit. Franz bringt seine Hofdame ins Krankenhaus. Die Ärzte verschreiben ihr ein Medikament und strikte Ruhe. Am nächsten Morgen kümmert sich Franz um Jenny und bringt ihr Frühstück ans Bett. In der letzten Nacht habe sich bei Jenny ein Kribbeln entwickelt und sie seien sich nähergekommen. Küssend und umarmend sitzen sie auf ihrem Bett. Tanja hat den Hof von Martin verlassen. Martin und Annemarie besuchen gemeinsam eine Lebkuchenfabrik und verzieren Lebkuchenherzen. Annemarie freut sich sehr über Martins Herz und gibt ihm einen Kuss. Beim Tretbootfahren am See unterhalten sich die beiden über eine gemeinsame Zukunft. Annemarie zeigt sich offen, sie sei nicht ortsgebunden. Trotzdem zeigt sie Verständnis für Martin, der es langsam angehen lassen will. Den Abend lassen sie beim Angeln am Teich ausklingen... Am Abend der Entscheidung fragen sich Markus' Damen, wer als Erste nach Hause muss. Nach der Entscheidung geht Markus mit den verbliebenen Damen seiner liebsten Leidenschaft nach: dem Eisessen. Am Abend machen sich die Damen zurecht für das Hoffest. Markus ist begeistert von ihren Kleidern. Martin Anton erzählt, dass er sich nach der Hofwoche öfters mit Nicole getroffen habe. Nicoles Eifersucht und ihre Zickerei seien ihm aber manchmal zu viel. Bei Nicoles letztem Besuch auf dem Hof ist sie überraschend abgereist. Martin Anton vermisst seine Nicole und beschließt sie zu überraschen. Außerdem will er mit ihr ein paar klärende Worte sprechen. Mit Rosen steht er vor Nicoles Tür. Wie wird sie reagieren?
