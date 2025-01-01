Staffel 16 Folge 03: Die Hofwochen starten - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 3: Staffel 16 Folge 03: Die Hofwochen starten - Bauer sucht Frau
94 Min.Ab 6
Arabella Kiesbauer präsentiert, was sich in den Sommermonaten bei den Bauern in Sachen Liebe getan hat. Bei wem sprühen bereits die Funken? Kraftpaket Claus kann sich einfach nicht entscheiden. Deshalb hat er gleich sieben Hofdamen zu sich eingeladen. Während Martin Anton die Herzen seiner Auserwählten mit Gastgeschenken erobern will, plant Rupert für Nicole eine ganz besondere Überraschung. Und auch Bauer Peter Elia will sich von seiner besten Seite zeigen.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen