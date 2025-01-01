Staffel 16 Folge 14: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 14: Staffel 16 Folge 14: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
Franz macht sich mit seinen Damen auf den Weg zum Klettern. Während es Jennifer nicht geheuer ist, haben Sabine und Franz Vorfreude pur. Der Trainer hat auch eine Überraschung. Franz soll seine Herzensdamen sichern. Nach dem Üben an der Kletterwand geht es direkt an die Felswand. Sabine ist mit Begeisterung dabei und vertraut Franz so sehr, dass sie sich von ihm Sichern lassen will. Auch Jennifer überwindet ihre Angst und findet ihren Weg nach oben. Zuletzt darf Franz hinauf klettern. Sabine traut es sich zu den 45-Jährigen zu sichern. Sie hat sich verliebt und erhofft sich mehr. Doch wie sieht es bei Franz aus? Thomas nimmt seine Damen mit auf das Feld. Durch die landwirtschaftliche Erfahrung darf Christina zuerst mit dem Traktor fahren und sammelt dabei immer mehr Pluspunkte. Eva darf als nächstes. Ihr Outfit sorgt allerdings für eine schöne Ablenkung beim Jungbauern. Nach getaner Arbeit soll sich noch sportlich betätigt werden. Dabei will Thomas prüfen, wie gut er zu den Mädels passt. Welche muss als Erste die Koffer packen? Markus bereitet seine Geschenke für die Damen vor. Jede bekommt ein Schokoladenkuchenherz. Auch die Zimmer für seine Favoritinnen richtet er mit kleinen Feinheiten her. Seine Arbeit muss er allerdings durch ein Telefonat unterbrechen. Laura, eine seiner Damen, meldet sich. Sie schafft es erst am nächsten Tag zu ihm, da sie noch arbeiten muss. Die erste Hofdame ist unterdessen auf dem Weg. Elisabeth aus Oberösterreich erreicht den Hof mit Vorfreude und Nervosität. Der erste Eindruck zeigt nicht nur bei Elisabeth eine positive Wirkung. Auch Markus scheint nicht abgeneigt gegenüber der feschen Oberösterreicherin... Manuel zeigt seinen Damen sein Reich. Unter anderem werden auch schon Pläne zur Einweihung der Küche gemacht. Auch sein Schlafzimmer, besonders seinen Schrank, nehmen zwei der drei Dirndl unter die Lupe. Alexandra nimmt sich allerdings ein wenig zurück, denn für sie ist der Kleiderschrank seine Privatsphäre. Manuel richtet eine Jause an, während die Mädels sich einrichten. Am nächsten Tag werden die Kühe gefüttert. Alexandra kommt allerdings noch nicht so aus sich raus. Ob das Nachteile hat? In der Steiermark zeigt Arnold Monika den Stall und will ihre Fähigkeiten mit den Tieren sehen. Sie darf sich mit den Kühen vertraut machen, indem sie sie mit Äpfeln anfüttert. Danach soll die 34-Jährige sich im Dirndl mit der Heugabel beweisen. Während Arnold weiter Kühe melkt, versorgt sie diese mit Heu. Doch der Obersteirer scheint von der feschen Aussicht ganz durcheinander und Fehler sind da vorprogrammiert. Für ihn ist allerdings nicht wichtig, ob die Frau an seiner Seite mit ihm im Stall arbeitet, sondern eher ihn mag und unterstützt. Währenddessen kommt die zweite Kandidatin an den Hof. Evelyn empfindet Monika gleich als starke Konkurrenz. Hat sie recht damit? Gegen Abend macht sich Arnold auf dem Weg, um seine dritte Dame abzuholen. Gabriella wartet schon ungeduldig auf den knackigen Obersteirer, der viel zu spät kommt. Doch der Empfang mit dem Traktor macht einiges wieder gut. Nach einem ausgelassenen Partyabend packt Sonja ihre Sachen. Simone, Michael und seine Eltern, verabschieden sich von der quirligen 23-Jährigen. Kaum ist Sonja vom Hof fängt die Zweisamkeit für Michael und Simone an, welche die zwei frisch Verliebten nutzen. Simone hat einen Plan. Sie will Michael das Reiten beibringen. Im nahegelegenen Reitstall stehen schon Pferde bereit. Simone erweist sich als gute Lehrerin, denn am Ende fühlt sich der Biobauer halbwegs sicher auf dem Pferd und kann einige Runden allein neben Simone reiten. Das gemeinsame Hobby ist gefunden. Auf einer Almhütte überrascht Michael seine Herzensdame: Extra für die Beiden spielt eine Blaskapelle. Nach einer kurzen Pause in der Hütte, kommt schon die nächste Überraschung. Schuhplattler kommen vorbei und machen mit Michi und der überraschten Simone eine Tanzeinlage. Wieder zurück in der Hütte, fühlt sich Simone plötzlich von allem überrumpelt. Sie beginnt, an ihren Gefühlen für Michi zu zweifeln... Bei Martin wird es langsam Abend, doch eine Aktion ha...
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick