Staffel 16 Folge 10: Die Hofwochen - Bauer sucht FrauJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Staffel 16 Folge 10: Die Hofwochen - Bauer sucht Frau
Franz, unser charmanter Tüftler aus der Steiermark, kann es kaum erwarten, seinen potenziellen Herzensdamen zu begegnen. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Ziehen den 45-Jährigen mehr die bodenständigen, die tätowierten oder die extrem quirligen Damen an? Auch für Markus, unseren adretten Tiroler geht es endlich los! Nach den letzten Vorbereitungen erwartet er voller Spannung die Ankunft der Damen. Was sie wohl zu dem Bettenlager in Form von Luftmatratzen sagen werden? Aber erst mal wird sich kennengelernt: Unser adretter Bauer ist geschmeichelt von so viel Weiblichkeit auf seinem Hof. Beim lustigen Biobauer Michi hat das Abenteuer auch gerade erst begonnen! Bisher durfte er schon Simone aus Wien und Sonja aus Salzburg auf seinem Hof begrüßen. Die beiden Damen verstehen sich auf Anhieb gut. Zumindest bisher! Denn beide finden auch den 28-jährigen Michi sehr sympathisch und attraktiv. Michi merkt man die Aufregung an. Bisher haben noch nie so viele hübsche Frauen um sein Herz geworben. Und eine soll ja noch kommen: Mit der 24-jährigen Jessica ist die Runde komplett. Von nun an geht es lustig zu. Sei es beim gemeinsamen kochen in der Junggesellen-Küche unseres Bauern oder beim Abendessen mit den Eltern. Bei unserer reschen Vollblutbäuerin Eveline sind noch Jogi und Erich am Hof. Oder besser gesagt, auf der Alm! Auf die hat sich die 35-Jährige mit ihren Anwärtern zurückgezogen, um auf Tuchfühlung zu gehen. Wer kann der Mann ihres Herzens werden? Sicher ist, auf engem Raum lernt man sich unweigerlich besser kennen. Die zwei Konkurrenten lassen nichts aus, um ihrer Bäuerin zu imponieren. Auch nicht ein Bad im kalten Wasser des Alm Brunnens… Unser fröhlicher Feuerwehrmann Rupert hat eine lustige Zeit mit Kärntnerin Gabi. Er wollte sie unbedingt kennenlernen und nahm dafür in Kauf, dass Favoritin Nicole vorzeitig abreiste. Ob sich das nun gelohnt hat? Den letzten Hofwochen-Tag verbringt Rupert mit Gabi auf der Alm. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen im Jacuzzi. Für die Kärntnerin scheint es, als würde sie Rupert schon ewig kennen. Aber ist es Freundschaft oder doch Liebe? Drama bei Peter Elia! Der exotische Waldviertler ist mittendrin, im Candlelight Dinner mit der attraktiven Franziska. Doch ganz so harmonisch wie man es sich vorgestellt hat, verläuft das Essen nicht. Bei Peter Elia und Franziska prallen Welten aufeinander und schon nach dem ersten Gang wird heftig diskutiert. Martin Anton schwebt im 7. Himmel. Er genießt die Zeit mit Nicole und lädt seine Herzensdame zum Frühstück mit anschließendem Wellness-Spaß ein. Beim Essen hat er für die 23-Jjährige noch eine besondere Überraschung parat. Bei einer Massage und Whirlpool-Planscherei schmieden die beiden Zukunftspläne. Claus, das kernige Kraftpaket, hat die Anzahl seiner Damen von 7 auf 1 reduziert. Aber ist die verbliebene Xenia auch seine Herzensdame? Claus hat den Verdacht, dass die in Wien lebende 34-Jährige sich mehr für seinen Monstertruck interessiert, als für ihn selbst...
