Bauer sucht Frau - Staffel 16 Folge 2 - Die neuen Bauern Teil 2

ATVStaffel 16Folge 2vom 05.06.2019
Bauer sucht Frau - Staffel 16 Folge 2 - Die neuen Bauern Teil 2

97 Min.Folge vom 05.06.2019Ab 6

"Traumfrau wo bist du?": Michael ist für jeden Spaß zu haben. Doch ob Kopfstände an waghalsigen Orten oder eine "Heirat" mit seinem Hängebauchschwein "Meggi", Michael kann auch ernst, denn "wenn es die große Liebe ist, dann ist alles egal." Nach einigen kurzen Bekanntschaften ist sich der fidele Waldbursche Manuel nun sicher: er ist auf der Suche nach seiner zukünftigen Frau. Trotz harter Schale, hat die resche Vollblutbäuerin Eveline einen weichen Kern. Denn für sie ist eine Beziehung eine Bereicherung, wenn es ihr dadurch besser geht. Franz, der charmante Tüftler pflegt einen Kinderwunsch: "Schön wäre es eigene Kinder zu haben." Dass es zu zweit immer noch am schönsten ist, weiß auch der 50-jährige Rupert aus Salzburg. Der fröhliche Feuerwehrmann wünscht sich sehnlichst eine Partnerin. ATV-Liebesbotin Arabella Kiesbauer reist von Niederösterreich bis Salzburg, um für die Single-Bauern das "Perfect Match" zu finden.

