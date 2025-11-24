Durch die Brenta Dolomiten - im Bann der BärenJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 24.11.2025: Durch die Brenta Dolomiten - im Bann der Bären
48 Min.Folge vom 24.11.2025
In den Brenta-Dolomiten leben Braunbären in unmittelbarer Nähe zu Menschen und gewähren seltene Einblicke in ihr Verhalten. Im Mittelpunkt steht Horst Eberhöfer, der sich vom Wilderer zum Tierfotografen wandelt und über Jahre hinweg einzigartige Aufnahmen dieser Tiere macht. Aus der Begegnung von Kameramann Marco Polo und Regisseur Markus Frings entstand ein Film, der beeindruckende Naturaufnahmen mit dem Zusammenleben von Mensch und Bär verbindet.
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