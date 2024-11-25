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Bergwelten

Das Schnalstal - Eine raue Schönheit

ServusTVFolge vom 25.11.2024
Das Schnalstal - Eine raue Schönheit

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Bergwelten

Folge vom 25.11.2024: Das Schnalstal - Eine raue Schönheit

48 Min.Folge vom 25.11.2024

Im Süden des Alpenhauptkamms liegt auf der Südtiroler Seite das Schnalstal – ein markantes Gebirgstal und die Heimat von Simon Messner. In dieser wilden Bergwelt, am Eingang des Tals, ist Simon Messner aufgewachsen und heute mehr denn je in den Bergen vor seiner Haustür alpinistisch unterwegs. Bergwelten begleitet Simon Messner aber auch als jungen Bergbauern und zeigt, wie er dabei Tradition und Kultur des Tals auf neue Weise vertieft kennenlernt.

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