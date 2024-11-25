Das Schnalstal - Eine raue SchönheitJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 25.11.2024: Das Schnalstal - Eine raue Schönheit
48 Min.Folge vom 25.11.2024
Im Süden des Alpenhauptkamms liegt auf der Südtiroler Seite das Schnalstal – ein markantes Gebirgstal und die Heimat von Simon Messner. In dieser wilden Bergwelt, am Eingang des Tals, ist Simon Messner aufgewachsen und heute mehr denn je in den Bergen vor seiner Haustür alpinistisch unterwegs. Bergwelten begleitet Simon Messner aber auch als jungen Bergbauern und zeigt, wie er dabei Tradition und Kultur des Tals auf neue Weise vertieft kennenlernt.
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