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KOMBATT 267 – Kampf der verbundenen Waffen

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 1vom 27.04.2026
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Folge 1: KOMBATT 267 – Kampf der verbundenen Waffen

6 Min.Folge vom 27.04.2026

"Rund 950 Soldaten der 3. Jägerbrigade – Brigade Schnelle Kräfte – trainierten am Truppenübungsplatz Allentsteig im Rahmen der Übung KOMBATT 267. Ziel der Übung ist es, das Zusammenwirken verschiedener Kräfte der Brigade unter realitätsnahen Bedingungen zu trainieren. Den Höhepunkt bildet das abschließende Gefechtsschießen. Für die Grundwehrdiener des Einrückungstermins Oktober 2025 stellt dieses Szenario einen wichtigen Ausbildungsschritt dar. Hier zeigen sie, wie sie ihre in den vergangenen Monaten erworbenen Fähigkeiten im Gefecht anwenden."

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