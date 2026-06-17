Verteidigungsfähigkeit 2032 – Teil 2/3Jetzt kostenlos streamen
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Folge 9: Verteidigungsfähigkeit 2032 – Teil 2/3
20 Min.Folge vom 17.06.2026
Im zweiten Teil der dreiteiligen Videoserie erläutern Oberst Markus Reisner und Oberst Armin Richter die sicherheitspolitischen Grundlagen, auf denen die Arbeit der Wehrdienstkommission aufbaut.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BMLV & © Season 1: PULS 24 & © Season 1: Bundesheer