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Folge 3: Belastungsübung 2025
"Vier Tage Belastung – körperlich wie mental. Kaum Schlaf, lange Märsche, Entscheidungen unter Stress. Die Offiziersanwärter-Belastungsübung 2025 ist ein fester Bestandteil auf dem Weg zur Militärakademie. Nur wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, bleibt bis zum Schluss. Einige scheiden früh aus – für alle anderen beginnt eine fordernde, aber prägende Zeit. Denn wer führen will, muss zunächst selbst belastbar sein. Die Übung zeigt genau das: Der Wille, Offizier zu werden, muss stärker sein als Müdigkeit, Erschöpfung und Zweifel. Dieses Video dokumentiert die eindrucksvollsten Momente der Belastungsübung 2025 an der Heeresunteroffiziersakademie – aus nächster Nähe, authentisch und ungeschönt."
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