Internationale Hubschrauberübung "Thracian Blade 26"Jetzt kostenlos streamen
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Folge 11: Internationale Hubschrauberübung "Thracian Blade 26"
"Bei der multinationalen Hubschrauberübung ""Thracian Blade 2026"" in Bulgarien trainieren Hubschrauberbesatzungen, Planer und Unterstützungspersonal aus zehn europäischen Nationen gemeinsam einsatznahe Verfahren. Die Soldaten üben dabei die Planung und Durchführung von Hubschrauber-Missionen im internationalen Umfeld. Im Mittelpunkt stehen Interoperabilität, gemeinsame taktische Abläufe, militärische Fachsprache in Englisch sowie das Vertrauen in einheitliche Verfahren. Die Übung zeigt: Europäische Streitkräfte arbeiten nicht nur nebeneinander, sondern trainieren gemeinsam, lernen voneinander und werden als Team stärker. Team. Train. Trust."
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