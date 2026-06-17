Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Best of Social Media

Internationale Hubschrauberübung "Thracian Blade 26"

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 11vom 17.06.2026
Internationale Hubschrauberübung "Thracian Blade 26"

Internationale Hubschrauberübung "Thracian Blade 26"Jetzt kostenlos streamen

Best of Social Media

Folge 11: Internationale Hubschrauberübung "Thracian Blade 26"

7 Min.Folge vom 17.06.2026

"Bei der multinationalen Hubschrauberübung ""Thracian Blade 2026"" in Bulgarien trainieren Hubschrauberbesatzungen, Planer und Unterstützungspersonal aus zehn europäischen Nationen gemeinsam einsatznahe Verfahren. Die Soldaten üben dabei die Planung und Durchführung von Hubschrauber-Missionen im internationalen Umfeld. Im Mittelpunkt stehen Interoperabilität, gemeinsame taktische Abläufe, militärische Fachsprache in Englisch sowie das Vertrauen in einheitliche Verfahren. Die Übung zeigt: Europäische Streitkräfte arbeiten nicht nur nebeneinander, sondern trainieren gemeinsam, lernen voneinander und werden als Team stärker. Team. Train. Trust."

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Best of Social Media
Österreichisches Bundesheer
Best of Social Media

Best of Social Media

Alle 1 Staffeln und Folgen