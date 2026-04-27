Drohnenabwehr an der HeeresunteroffiziersakademieJetzt kostenlos streamen
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Folge 2: Drohnenabwehr an der Heeresunteroffiziersakademie
3 Min.Folge vom 27.04.2026
"Am Garnisonsübungsplatz Geyer in Freistadt trainieren Berufsoffiziersanwärter der Heeresunteroffiziersakademie Fähigkeiten zur Drohnenabwehr. Gemeinsam mit dem Jägerbataillon 8 und dessen Experten durchlaufen sie mehrere praxisnahe Ausbildungsstationen. Im Fokus stehen dabei: Elektronische Detektion und Abwehr von Drohnen Bauliche Maßnahmen gegen Drohnen Passive Drohnenabwehr in der Bewegung Aktive Abwehr von Drohnen mit dem Vorderschaft-Repetiergewehr Die angehenden Offiziere erhalten einen realitätsnahen Einblick in aktuelle Bedrohungsszenarien und lernen, wie Drohnen effektiv erkannt, bewertet und bekämpft werden können."
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BMLV & © Season 1: PULS 24 & © Season 1: Bundesheer