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Drohnenabwehr an der Heeresunteroffiziersakademie

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 2vom 27.04.2026
Drohnenabwehr an der Heeresunteroffiziersakademie

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Folge 2: Drohnenabwehr an der Heeresunteroffiziersakademie

3 Min.Folge vom 27.04.2026

"Am Garnisonsübungsplatz Geyer in Freistadt trainieren Berufsoffiziersanwärter der Heeresunteroffiziersakademie Fähigkeiten zur Drohnenabwehr. Gemeinsam mit dem Jägerbataillon 8 und dessen Experten durchlaufen sie mehrere praxisnahe Ausbildungsstationen. Im Fokus stehen dabei: Elektronische Detektion und Abwehr von Drohnen Bauliche Maßnahmen gegen Drohnen Passive Drohnenabwehr in der Bewegung Aktive Abwehr von Drohnen mit dem Vorderschaft-Repetiergewehr Die angehenden Offiziere erhalten einen realitätsnahen Einblick in aktuelle Bedrohungsszenarien und lernen, wie Drohnen effektiv erkannt, bewertet und bekämpft werden können."

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