Verteidigungsfähigkeit 2032 – Teil 1/3Jetzt kostenlos streamen
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Folge 8: Verteidigungsfähigkeit 2032 – Teil 1/3
19 Min.Folge vom 17.06.2026
In diesem ersten Teil der dreiteiligen Videoserie erläutern Oberst Markus Reisner und Oberst Armin Richter die rechtlichen und verfassungsmäßigen Grundlagen der österreichischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BMLV & © Season 1: PULS 24 & © Season 1: Bundesheer