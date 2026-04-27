Rundgang um den S-70 "Black Hawk"Jetzt kostenlos streamen
Best of Social Media
Folge 7: Rundgang um den S-70 "Black Hawk"
14 Min.Folge vom 27.04.2026
Major Franz Reisinger ist Kommandant der "Black Hawk"-Staffel und auch selbst Pilot. Er nimmt euch mit auf einen Rundgang um den Transporthubschrauber und erklärt euch Dinge, die ihr vielleicht schon immer über den S-70 wissen wolltet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Best of Social Media
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BMLV & © Season 1: PULS 24 & © Season 1: Bundesheer