Die Heeresunteroffiziersakademie bereitet Offiziersanwärter vorJetzt kostenlos streamen
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Folge 4: Die Heeresunteroffiziersakademie bereitet Offiziersanwärter vor
9 Min.Folge vom 27.04.2026
"Um die Berufsoffiziersanwärter optimal auf die anspruchsvolle Eignungsprüfung an der Theresianischen Militärakademie vorzubereiten, durchlaufen sie eine intensive Ausbildung an der Heeresunteroffiziersakademie. Im Rahmen dieser Vorbereitung trainieren die Soldaten am Truppenübungsplatz Hochfilzen das Bewegen und Überleben im anspruchsvollen Gelände des Mittelgebirges. Hier erwerben sie die Fähigkeiten, die sie für ihre zukünftigen Aufgaben als Führungskräfte benötigen."
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BMLV & © Season 1: PULS 24