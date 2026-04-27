Heeresgebirgsausbildung "Winter" beim Hochgebirgsjägerbataillon 24Jetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Heeresgebirgsausbildung "Winter" beim Hochgebirgsjägerbataillon 24
9 Min.Folge vom 27.04.2026
"Rund 30 Berufssoldaten lernen in den Hohen Tauern von den Spezialisten des Jägerbataillons 24 das Überleben im winterlichen Gebirge. Das Erhalten der Kampfkraft bedarf besonderer Kenntnisse, um trotz Kälte, körperlicher Strapazen und widriger Umstände militärische Aufträge erfüllen zu können."
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BMLV & © Season 1: PULS 24