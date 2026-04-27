Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Best of Social Media

Heeresgebirgsausbildung "Winter" beim Hochgebirgsjägerbataillon 24

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 5vom 27.04.2026
Heeresgebirgsausbildung "Winter" beim Hochgebirgsjägerbataillon 24

Heeresgebirgsausbildung "Winter" beim Hochgebirgsjägerbataillon 24Jetzt kostenlos streamen

Best of Social Media

Folge 5: Heeresgebirgsausbildung "Winter" beim Hochgebirgsjägerbataillon 24

9 Min.Folge vom 27.04.2026

"Rund 30 Berufssoldaten lernen in den Hohen Tauern von den Spezialisten des Jägerbataillons 24 das Überleben im winterlichen Gebirge. Das Erhalten der Kampfkraft bedarf besonderer Kenntnisse, um trotz Kälte, körperlicher Strapazen und widriger Umstände militärische Aufträge erfüllen zu können."

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Best of Social Media
Österreichisches Bundesheer
Best of Social Media

Best of Social Media

Alle 1 Staffeln und Folgen