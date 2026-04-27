Rundgang um den AW169 "Lion"Jetzt kostenlos streamen
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Folge 6: Rundgang um den AW169 "Lion"
22 Min.Folge vom 27.04.2026
Oberstleutnant Udo Koller ist einer der ersten Piloten, welche auf dem neuen Hubschrauber AW169 "Lion" eingeschult wurden. Er nimmt euch mit auf einen Rundgang und erläutert interessante Details und erklärt wesentliche Unterschiede zur in die Jahre gekommenen Alouette III.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BMLV & © Season 1: PULS 24 & © Season 1: Bundesheer