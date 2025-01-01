Tageszusammenfassung 19: Frauke will die Männer verstehenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 20: Tageszusammenfassung 19: Frauke will die Männer verstehen
33 Min.Ab 12
Neue Mission: Frauke findet, dass die Männer sich seit ein paar Tagen ein bisschen kurios verhalten - und will herausfinden, warum. Ihr erster Interview-Partner: Kevin. Maxime fragt sich, wie lange Christian noch mit dem ersten Kuss warten will ...
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen