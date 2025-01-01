Tageszusammenfassung 25: Wie geht es nach dem Exit-Schock weiter?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 26: Tageszusammenfassung 25: Wie geht es nach dem Exit-Schock weiter?
32 Min.Ab 12
Die Bewohner:innen des Containers haben nach dem überraschenden Doppel-Exit einen Schock zu verarbeiten. Zwei Konkurrent:innen haben den Container freiwillig verlassen. Werden die beiden nun schmerzlich vermisst oder freut sich der ein oder andere sogar über den Auszug? Eins ist sicher: Die Karten sind neu gemischt. Die sozialen Beziehungen der Bewohner:innen des Containers von "Big Brother" 2024 können neu geordnet werden. Und das verspricht eine Menge Spannung - und vielleicht neue Harmonie?
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen