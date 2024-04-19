Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 46: Maja weint bitterlich!

JoynStaffel 2024Folge 47vom 19.04.2024
Tageszusammenfassung 46: Maja weint bitterlich!

Tageszusammenfassung 46: Maja weint bitterlich!Jetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 47: Tageszusammenfassung 46: Maja weint bitterlich!

32 Min.Folge vom 19.04.2024Ab 12

Bei "Big Brother" haben diese Woche die Frauen die Nominierungsmacht. Tanja war als Erste dran und nominierte Kevin. Frauke entscheidet sich für Christian: "Ich glaube, er nimmt es am coolsten auf und ich bin mir sicher, dass er weiterkommt." Der 26-Jährige reagiert gelassen, bei seiner Kuschelpartnerin Maja brechen alle Dämme und sie weint bitterlich. Christian versucht zu trösten: "Es ist alles gut. Mach dir keinen Kopf. So ist das Spiel."

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen