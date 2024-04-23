Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 50: Frischer Wind: "Das wird richtig Rambazamba!"

Staffel 2024Folge 51vom 23.04.2024
Tageszusammenfassung 50: Frischer Wind: "Das wird richtig Rambazamba!"

31 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12

Mit Bertha, Luanna und Simon sind in der gestrigen Live-Show drei neue Bewohner:innen eingezogen, die die volle Aufmerksamkeit der Container-WG auf sich ziehen. Als sie erste Gemeinsamkeiten entdecken, ist vor allem der 30-jährige Simon Frauke sofort sympathisch: “Singen? Oh, ich singe auch gerne”, jubelt die Berlinerin. “Match!” Wie dieses Match wohl Fraukes On/Off-Freund Marcus gefällt? Kevin und Mateo sind jedenfalls happy über die Neuen, wie sie Luanna und Bertha gegenüber betonen.

