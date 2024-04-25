Tageszusammenfassung 52: Zoff um Bertha - "nimm mal den Stock bitte raus!"Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 53: Tageszusammenfassung 52: Zoff um Bertha - "nimm mal den Stock bitte raus!"
32 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 12
Knapp drei Tage im Container, und schon eckt Bertha an. Simon beschwert sich: "Weißt du, was mich manchmal stört? Der Unterton von Bertha. Nimm mal ein bisschen den Stock bitte raus!" Mateo weiß genau, was der 30-Jährige meint: "Sie hat so einen Diktator-Ton." Und auch Frauke hat ein Problem mit der frisch gewählten Containerchefin. Sie plagt die Eifersucht, denn für ihren Geschmack verbringen Marcus und Bertha viel zu viel Zeit miteinander.
Weitere Folgen in Staffel 2024
