Folge 53: Tageszusammenfassung 52: Zoff um Bertha - "nimm mal den Stock bitte raus!"

32 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 12

Knapp drei Tage im Container, und schon eckt Bertha an. Simon beschwert sich: "Weißt du, was mich manchmal stört? Der Unterton von Bertha. Nimm mal ein bisschen den Stock bitte raus!" Mateo weiß genau, was der 30-Jährige meint: "Sie hat so einen Diktator-Ton." Und auch Frauke hat ein Problem mit der frisch gewählten Containerchefin. Sie plagt die Eifersucht, denn für ihren Geschmack verbringen Marcus und Bertha viel zu viel Zeit miteinander.

