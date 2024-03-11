"Big Brother" live - Der erste ExitJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 8: "Big Brother" live - Der erste Exit
47 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Seit Tagen wird im "Big Brother"-Container um das Essen diskutiert und ausgerechnet Container-Chef Sandro genehmigt sich trotz Rationierung eine zusätzliche Mahlzeit. Beim nächsten Gruppenmeeting sieht Kevin rot: "Du bist ein Egoist! Du bist kein Teamplayer!" Sechs seiner Mitstreiter:innen sind bereits nominiert und dürfen eine weitere Person auf die Nominierungsliste setzen. Kostet das Sandro seinen Platz bei "Big Brother" 2024?
Big Brother
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
