Tageszusammenfassung 10: Welt-Frauentag, Krawall und Remmi-Emmy

JoynStaffel 2025Folge 10vom 10.03.2025
32 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12

Das zweite Wochenende im Container hat es in sich: Die Jungs erlauben sich einen kleinen, fiesen Scherz mit den Mädels - und die schwören Rache! Emmy darf ein WG-Mitglied von der Nominierungsliste nehmen und ein anderes drauf setzen. Das sorgt für ungute Vibes, die später richtig eskalieren ...

