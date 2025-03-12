Tageszusammenfassung 12: Nichts für schwache Arme und NervenJetzt kostenlos streamen
32 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12
Container-Chef Tino muss sein Amt abgeben und die WG wählt einstimmig eine neue Chefin. Die schickt erst einmal zwei Leute zum Wocheneinkauf und danach ist mal wieder Putzen angesagt. Big Brother sorgt dafür, dass es bei der lieb gewonnene Routine spannend bleibt: Er bestimmt den nächsten Exit und beschert der WG eine neue Wochenaufgabe.
