JoynStaffel 2025Folge 5vom 03.03.2025
32 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12

Mit der Nominierung ist Aurelia bei Mariama unten durch - auch wenn es doch wirklich "nichts Persönliches" war. Promi-Gast Matthias Mangiapane würde der Container-WG gerne etwas Gutes tun. Doch Big Brother verlangt eine weitere Nominierung. Und dann wird Geburtstag gefeiert: Big Brother wird 25 und spendiert eine Party mit Überraschungsgast.

