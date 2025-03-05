Tageszusammenfassung 7: Leg' dich nicht mit Emmy Russ anJetzt kostenlos streamen
28 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12
Ein neuer Container-Chef wird gewählt und zum nächsten Wocheneinkauf geschickt. Tino erzählt Privates und alles sieht nach Friede, Freude, Eierkuchen aus. Dann betritt Emmy Russ als neuer VIP-Gast den Container. Für ihre alte Rivalin Julia beginnt jetzt ein ganz persönlicher Horrorfilm. Aber auch die anderen merken schnell, dass sie ab jetzt mit einer richtigen Diva klarkommen müssen.
