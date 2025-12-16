Black Clover
Folge 1: Der Stärkere gewinnt
23 Min.Ab 12
Die Mitglieder des Schwarzen Stiers werden zur Siedlung Kiten geschickt, die von einem anderen Königreich attackiert wird. Dort müssen sie den Magiern der Goldenen Morgendämmerung beistehen, die bereits eine Schlacht gegen die Angreifer schlagen. Asta hat dabei mit seinen verletzten Armen zu kämpfen, während Yuno sich den feindlichen Anführern stellt.
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
