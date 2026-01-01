Black Clover
Folge 13: Der rote Faden des Schicksals
23 Min.Ab 12
Nach dem Kampf gegen Ladros übernimmt die Königin der Hexen die Kontrolle über Astas Körper. Um sich seine Antimagie zunutze zu machen, befiehlt sie ihm, all seine Freunde zu töten. Der Kampf gegen die Kraft der Zauberin scheint unmöglich zu sein - bis Vanessa das wahre Potenzial ihrer eigenen Magie entdeckt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Black Clover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA