Black Clover

Vorstoß

Staffel 2Folge 6
Vorstoß

VorstoßJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 6: Vorstoß

23 Min.Ab 12

Noelle, Finral, Fanzell und Domina brechen gemeinsam mit Asta in den Hexenwald auf. Dort wollen sie nicht nur ein Heilmittel für Astas Arme finden, sondern auch Vanessa retten, die von der Hexenkönigin gefangen genommen wurde. Da der Wald allerdings für Außenstehende verboten ist, müssen die Magier versuchen, sich heimlich dort einzuschleichen.

