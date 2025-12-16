Black Clover
Folge 6: Vorstoß
23 Min.Ab 12
Noelle, Finral, Fanzell und Domina brechen gemeinsam mit Asta in den Hexenwald auf. Dort wollen sie nicht nur ein Heilmittel für Astas Arme finden, sondern auch Vanessa retten, die von der Hexenkönigin gefangen genommen wurde. Da der Wald allerdings für Außenstehende verboten ist, müssen die Magier versuchen, sich heimlich dort einzuschleichen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Black Clover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer, Tragikomödie
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA