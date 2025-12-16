Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Ein Mann namens Fanzell, Teil 2

Crunchy RollStaffel 2Folge 5
Ein Mann namens Fanzell, Teil 2

Ein Mann namens Fanzell, Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 5: Ein Mann namens Fanzell, Teil 2

23 Min.Ab 12

Noelle, Finral und Fanzell erinnern sich weiterhin an ihre gemeinsame Vergangenheit, in der die beiden Magier dem Schwertmeister aus einer schwierigen Lage helfen konnten. Weil Noelle Astas alten Lehrer dabei sogar mit seiner Verlobten wiedervereint hat, revanchiert sich diese nun: Sie gibt den beiden Besuchern einen Hinweis darauf, wo sie ein Heilmittel für Astas Arme finden können.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchy Roll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen