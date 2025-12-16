Ein Mann namens Fanzell, Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 5: Ein Mann namens Fanzell, Teil 2
23 Min.Ab 12
Noelle, Finral und Fanzell erinnern sich weiterhin an ihre gemeinsame Vergangenheit, in der die beiden Magier dem Schwertmeister aus einer schwierigen Lage helfen konnten. Weil Noelle Astas alten Lehrer dabei sogar mit seiner Verlobten wiedervereint hat, revanchiert sich diese nun: Sie gibt den beiden Besuchern einen Hinweis darauf, wo sie ein Heilmittel für Astas Arme finden können.
Black Clover
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA