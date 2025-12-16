Black Clover
Folge 2: Hinter der Maske
23 Min.Ab 12
Die Schlacht um Kiten ist trotz des Rückzugs der feindlichen Generäle noch nicht vorüber. Während einer Konfrontation zwischen Finral und einem Mitglied der Goldenen Morgendämmerung wird die Gruppe plötzlich von einem Magier attackiert. Asta nimmt daraufhin trotz seiner Verletzung den Kampf mit dem Gegner auf. Yami stellt währenddessen Vangeance zur Rede und offenbart ihm einen schwerwiegenden Verdacht.
Black Clover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA