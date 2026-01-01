Das Geheimnis des kalten Auges der weißen NachtJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 15: Das Geheimnis des kalten Auges der weißen Nacht
23 Min.Ab 12
Die Magier der Goldenen Morgendämmerung rekapitulieren die Ereignisse der letzten Wochen. Dabei offenbart sich ihnen der eigentliche Plan des Kalten Auges der Weißen Nacht und sie erkennen, dass der Schwarze Stier die Pläne des gegnerischen Ordens bereits mehr als einmal durchkreuzt hat. Yami erhält währenddessen Kunde von einem neuen Auftrag.
Black Clover
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA