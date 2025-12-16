Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Doppel-Date auf dem lustigen Fest

CrunchyrollStaffel 2Folge 16
Doppel-Date auf dem lustigen Fest

Doppel-Date auf dem lustigen FestJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 16: Doppel-Date auf dem lustigen Fest

23 Min.Ab 12

Das große Sternenfest steht wieder einmal vor der Tür und auch die Mitglieder des Schwarzen Stiers nehmen daran teil. Bevor dort der beste Ritterorden des Jahres gekürt wird, wollen die Magier jedoch erst einmal ordentlich feiern, weshalb sich Asta und Noelle mit Kiato und Kahono treffen. Nach einem freudigen Wiedersehen hat Asta eine ganz besondere Überraschung für seine Freunde im Gepäck.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchyroll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen