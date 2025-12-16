Doppel-Date auf dem lustigen FestJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 16: Doppel-Date auf dem lustigen Fest
23 Min.Ab 12
Das große Sternenfest steht wieder einmal vor der Tür und auch die Mitglieder des Schwarzen Stiers nehmen daran teil. Bevor dort der beste Ritterorden des Jahres gekürt wird, wollen die Magier jedoch erst einmal ordentlich feiern, weshalb sich Asta und Noelle mit Kiato und Kahono treffen. Nach einem freudigen Wiedersehen hat Asta eine ganz besondere Überraschung für seine Freunde im Gepäck.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA